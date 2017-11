Zweedse aanvalster geconfronteerd met ernstige ziekte

Emma Lundh is een Zweedse aanvalster van 27, die in het verleden onder meer bij Liverpool het mooie weer maakte en momenteel in Zweden aan de bak is.

Ze was erbij op het WK 2015 in Canada onder meer, maar had de laatste jaren steeds vaker last van vermoeidheid.

Begin dit jaar werd de diagnose MS bij haar gesteld. Momenteel speelt Lundh nog steeds wedstrijden in Zweden, iets wat ze ook de komende jaren nog hoopt te kunnen blijven doen. Veel sterkte, Emma!