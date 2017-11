Leuke teambuilding bij Belgenlegioen Bristol City

Bristol City is een beetje een Belgenlegioen geworden deze zomer. Zowel Lorca Van De Putte, Yana Daniëls als Julie Biesmans trokken naar de andere kant van de plas.

Na vijf wedstrijden in de competitie staat het team met 4 op 15 voorlopig op een achtste stek, in de WSL-Cup hebben The Vixens al twee keer verloren.

