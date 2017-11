Cijfers bewijzen: vrouwenvoetbal in de lift

Het aantal vrouwelijke voetbalsters in Europa is van 1,27 miljoen naar 1,37 miljoen gestegen, een stijging van om en bij de 7,5%. Dat laat de UEFA weten in een persbericht.

In de lift

Ook het aantal profs en semi-profs is geweldig gestegen: van 1680 in 2013 naar 3572 in 2017 zo maar eventjes. Ook qua aantal coaches en referees zijn er duidelijke stijgingen.

Ook bij de jeugd gaat het goed: er zijn in vier jaar tijd 60% meer jeugdteams bijgekomen, van 21.000 naar 35.000 ongeveer.