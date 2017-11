OH Leuven wint spektakelpartij van ... OH Leuven Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard Een speciale wedstrijd stond op het programma in Oud-Heverlee, waar OHL het opnam tegen ... OHL in de Beker van België. De Leuvenaars wonnen, hoe kon het ook anders? Opmerkelijk was het toen de loting van de 1/8e finales van de Beker van België naar buiten kwam. Twee teams waren bye richting kwartfinales, Gent en OHL hadden daarbuiten de pech tegen elkaar te moeten spelen. Kwartfinale tegen Kontich Na Gent A tegen Gent B won nu ook OHL A tegen OHL B in een doelpuntenrijke wedstrijd. Aan de rust stond het 2-0 en had Jong OHL het de A-ploeg meer dan knap lastig gemaakt. Na de pauze liep de score wel nog op tot 8-0. OHL A gaat zo verder naar de kwartfinales van het toernooi, die eind januari worden gespeeld. OH Leuven gaat dan op bezoek bij Kontich.

