Yana Daniëls scoort in Engeland

Zowel Julie Biesmans als Yana Daniëls speelden 90 minuten mee in het duel tussen Yeovil Town en Bristol City. In de competitie staan beide teams 10e en 8e, in de Cup hadden ze nog geen punten gehaald uit hun eerste twee duels.

De nul is nu echter weg voor The Vixens, want met dank aan Hemp én Daniëls wonnen ze met 0-2 bij Yeovil Town. Plots is in de groep zelfs nog een en ander mogelijk, want Brighton & Hove Albion won bij Tottenham Hotspurs. Met twee doelpunten winnen van zou voldoende kunnen worden voor de tweede plek in de groep.

Stand:

Chelsea 6 op 6 (+4)

Brighton 6 op 9 (+2)

Tottenham 6 op 9 (+0)

Bristol 3 op 9 (-1)

Yeovil 0 op 9 (-5)

Programma:

Bristol - Brighton & Hove Albion (2 december)

Chelsea - Yeovil Town (3 december)

Chelsea - Tottenham (6 december)