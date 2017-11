Cijfers bewijzen: steeds meer Belgische meisjes aan het voetballen

Het aantal vrouwelijke voetbalsters in Europa is van 1,27 miljoen naar 1,37 miljoen gestegen, een stijging van om en bij de 7,5%. Dat liet de UEFA weten in een persbericht.

België

Ook in België zijn de cijfers duidelijk. In 2017 zijn er 28.416 geregistreerde vrouwelijke voetbalsters, zowat 2529 meer dan een jaar eerder en zelfs 29% meer dan in 2013.

Het gemiddeld aantal fans is volgens de cijfers van de UEFA in dezelfde periode van 750 naar 3646 gestegen.