Clasico bij de vrouwen, ook een topper tussen Genk en Gent ... Wie doet de beste zaakjes?

Zo is er het treffen tussen Genk en Gent, twee teams die voorlopig in aanmerking komen voor de absolute topposities. En ook al worden de punten gedeeld na de reguliere competitie en voor de play-offs, toch is elke driepunter meegenomen.

Clasico

Dat is ook het geval voor Anderlecht, dat momenteel leider is in de Super League en in de Clasico tegen Standard de kloof met de Rouchettes op acht punten kan zetten - met nog een wedstrijd tegoed voor paars-wit.

Heist en OH Leuven spelen op maandag hun troeven uit in het duel tussen de nummers 6 en 5. Al mag OHL mits winst misschien toch weer naar boven kijken richting play-off 1. In de eerste ronde verloor het wel van Heist.