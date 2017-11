Zweedse vrouwen dreigden met staking en krijgen wat ze wilden Tweet door Redactie



Foto: © photonews Na de Denen, de Noren, de Brazilianen en de USA dreigden ook de Zweedse vrouwen met een staking. En dat leverde ook meteen op. De Zweedse vrouwen wilden meer geld voor het werk dat ze verrichten en dichter aansluiten bij de gelden die de mannen krijgen. Stakingsdreiging Daarom dreigden ze een oefeninterland tegen Frankrijk te gaan boycotten. De Zweedse voetbalbond schoot echter meteen in actie. Ondertussen zou er al een oplossing gevonden zijn, waardoor het oefenduel gewoon kan plaatsvinden. Snel geregeld, dus.

