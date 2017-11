🎥 Zo klopte Anderlecht Standard in de 'vrouwenclasico' met grote cijfers

Het was een interessant treffen in Tubeke tussen paars-wit en de Rouchettes. Sarah Wijnants had voor de 1-0 ruststand gezorgd.

Na de pauze dikten Van Kerkhoven, De Caigny en Gokhman de score nog aan tot 4-0. Justine Vanhaevermaet maakte haar comeback bij de A-ploeg met een late invalbeurt.

Met dank aan Louis (foto's) en Christophe (video) Evrard kunnen we u ook enkele beelden van deze interessante wedstrijd aanbieden. Die kan je hier meteen bekijken: