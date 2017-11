Wat deden Diede Lemey en Sofie Van Houtven in het buitenland dit weekend? Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Op de Europese velden ook dit weekend nog enkele interessante duels met ook flink wat Belgian Red Flames die in actie komen. We lijsten de resultaten even op zoals het er nu voorstaat. Op vrijdagavond speelde Excelsior Barendrecht op bezoek bij Heerenveen. Het ging op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen, maar dat lukte niet. Doelvrouw Van Houtven en co gingen met 2-0 onderuit in Friesland. Verona ging ook onderuit. Het team van keepster Diede Lemey verloor bij Res Roma - het ex-team van Riana Nainggolan - met 3-0. In de stand heeft het team nu 5 op 18 en staat het negende op twaalf teams in de stand.

