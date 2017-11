Ajax wint belangrijk duel van PSV Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews In de Eredivisie stond op zondag nog een belangrijk duel tussen PSV en Ajax op het programma. Het werd ook een duel tussen Belgen. Sara Yüceil (PSV) versus Davina Philtjens en Nicky Van Den Abbeele (Ajax), dat was het programma van de zondagmatch in de Eredivisie. De thuisploeg kwam snel op voorsprong via Lewerissa - ex-Standard. Ook bij de rust stond het nog 1-0 overigens. Na de pauze zorgden van den Bighelaar en van Lunteren vanop de stip voor de 1-2. Door een zware blessure werd er uiteindelijk negen minuten extra gespeeld, maar ook daarin kon PSV niet meer gelijkmaken.

