Tessa Wullaert laat opnieuw de netten trillen Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Ook op zondag was het een drukke namiddag op de Europese voetbalvelden. Welke Red Flames kwamen in actie en hoe deden ze het? We gieten het in een overzichtje. Tessa Wullaert ging met Wolfsburg op bezoek bij Essen. De Red Flame deed opnieuw de netten trillen, na een halfuurtje was het zo al 0-2. Pajor opende op het kwartier de score. Gunnarsdottir en Popp dikten nog aan tot 0-4, de Wolvinnen zijn co-leider met Bayern München. Justien Odeurs ging met USV Jena op bezoek bij SC Sand. Het team leek op weg naar een tweede punt in de Bündesliga, maar Nikolic scoorde vijf minuten voor tijd het enige doelpunt. Lille ging met Coutereels, Coryn en de ingevallen Demeyere op zoek naar punten bij Guingamp, maar het verloor met het kleinste verschil. Jakobsson en Blackstenius maakten het verschil voor het Montpellier van Janice Cayman tegen Bordeaux.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.