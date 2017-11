1 doelpunt maakt het verschil in Super League-duel tussen Heist en OH Leuven

OH Leuven had al zes punten gepakt dit seizoen, maar verloor in de eerste speelronde wel van Heist. Dat wilde het in de tweede speelronde goedmaken.

0-1

In Heist werd het een spannend duel, waarin een doelpunt van Ulrike De Frère uiteindelijk het verschil zou gaan maken in het voordeel van Leuven.

In de stand heeft OHL nu negen punten uit evenveel wedstrijden. Het schuift tot op twee punten van Standard en heeft zo nog uitzicht op play-off 1.