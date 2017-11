Tessa Wullaert, Ives Serneels en Belgian Red Flames genomineerd voor sportvrouw, trainer en sportploeg van het jaar Tweet door Bart Vandenbussche

door De Belgian Red Flames speelden in 2017 voor het eerst op een groot toernooi. En dat heeft ook zijn impact nagelaten. Zo zijn de Red Flames opnieuw genomineerd voor sportploeg van het jaar. Makkelijk om de prijs te pakken zal het niet worden, want ook onder meer de Belgian Cats (brons op het EK basketbal), de Rode Duivels, de hockeymannen én -vrouwen zijn genomineerd. Top-3? Als coach van het jaar maakt Ives Serneels kans, naast onder meer Hein Vanhaezebrouck. Tessa Wullaert is dan weer een van de 20 genomineerden voor sportvrouw van het jaar. Vorig jaar werden een paar plaatsen in de top-10 gehaald door Wullaert, Serneels en de Flames. Benieuwd of ze dit jaar ergens de top-3 kunnen halen.

