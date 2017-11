"Meisje Miedema is de weg kwijtgeraakt, vrouwenvoetbal stelt geen reet voor" Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Johan Derksen, analist bij Voetbal Inside, blijkt geen grote fan te zijn van vrouwenvoetbal. Ook in Nederland vroegen de Oranje Leeuwinnen een gelijkstelling qua premies met de mannen. "Ze zijn helemaal los geslagen", fulmineerde Derksen. Viviane Miedema deed de oproep. De vrouwen werden deze zomer in Nederland Europees kampioen, de mannen zijn er ook op het WK niet bij. Meisje Miedema “Meisje Miedema is de weg kwijtgeraakt toen ze Europees kampioen werden. Die roept dat de Oranje Leeuwinnen beter presteren dan de mannen en dat ze qua werk exact hetzelfde doen. Dan denk ik: zit niet uit je nek te lullen", klinkt het hard in Voetbal Inside bij monde van Derksen. “Qua tv-rechten brengen mannen een meervoud binnen. En Adidas en Nike zullen nooit hetzelfde bieden als bij de heren als voor dames qua sponsorgelden, ... Het vrouwenvoetbal stelt geen reet voor en de meiden zijn op hol geslagen."

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.