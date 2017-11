Red Flame leert de toekomst lopen en in balans blijven Tweet door Redactie



Foto: © photonews Bij de Red Flames speelde Lien Mermans al bijna 50 keer mee, momenteel is ze bezig met werken aan een comeback na een ontsteking op een hartspier. Naast haar actieve carrière als speelster bij de Red Flames en de KRC Genk Ladies, is Lien Mermans nog een bezige bij. Ze is personal trainer, leerkracht en nu ook geefster van trainingen aan de jeugd van KFC De Kempen, voor jongens en meisjes van 9 tot 14 jaar. Wat ze bij De Kempen allemaal doet en hoe alles in zijn werk gaat? Dat legt ze uit in een filmpje van Kempen TV, dat de club op haar website dropte:

