Engeland verschalkt Spanje, maar alles is nog open in de groep

Spanje had de voorbije weken heel wat indruk gemaakt - ook tegen de Belgian Red Flames in een oefenpartij bijvoorbeeld. En dus waren de Spanjaarden van subtopper uitgegroeid tot echte schaduwfavoriet op het EK.

Tegen Engeland gingen de Spanjaarden echter kopje onder. Kirby zette de Engelsen al meteen op voorsprong, vijf minuten voor tijd maakte Taylor er nog 2-0 van. Voor de aanvalster al het vierde doelpunt op dit EK, de topschutterstitel lijkt al bijna vergeven.

In de stand in groep D is voor alle vier de landen in principe nog alles mogelijk - zoals in de groep van België. Toch mag er worden verwacht dat Engeland en Spanje op de slotspeeldag gewoon de top-2 in de groep naar zich toe zullen trekken.