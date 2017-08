Eerste EK-finalist bekend na beklijvend duel, Lykke Petersen wordt dÃ© strafschopheldin

Eerlijk? Weinigen zouden verwacht hebben dat Denemarken en Oostenrijk de halve finale in Breda zouden bedwingen. Duitsland en Frankrijk werden er echter onder meer uitgeknikkerd, dus een meer dan terechte stek bij de laatste vier voor de twee sterke teams.

Die meteen in een erg winderig Rat Verlegh-stadion lieten zien wat ze allemaal in hun mars hadden. Zwierig spel, waarbij beide teams hun wil meteen wilden opleggen aan de tegenstander. Het leverde ook meteen heel wat kansen op.

Aan de ene kant ging de bal niet op de stip, na een vermeende fout op Harder, aan de overkant leverde handspel wél een elfmeter op. Puntigam mikte die echter enkele meters over, waardoor het na een zinderend eerste kwartier 0-0 bleef.

Daarna zagen we vooral veel passie en strijd, maar minder goed voetbal. Beide keepsters moesten een paar keer redden, maar we onthielden toch vooral de blessures van Billa en Jensen in een treffen dat hoe langer hoe meer richting verlengingen aan het evolueren was.

Ook in die verlengingen werd uiteindelijk niet gescoord, waardoor strafschoppen moesten gaan beslissen wie als eerste naar de finale zou gaan. Feiersinger mikte de eerste Oostenrijkse over, Petersen stopt de tweede. Bij de Denen miste Pedersen, maar Petersen pakte daarna ook die van Aschauer. Zo werd zij de heldin van de strafschoppenreeks én de Denen gaan naar de finale!