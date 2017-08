Oranjegekte kan losbarsten: Nederland kwalificeert zich voor EK-finale in eigen land

In een fel wedstrijdbegin probeerden de Engelsen het spel naar zich toe te trekken, maar in een goed momentje waren het de Nederlanders die de 1-0 tegen de touwen konden prikken. De voorzet van Groenen werd door Miedema perfect in het hoekje gekopt.

Het was meteen ook de ruststand, ook al drong Engeland aan om nog voor de rust de gelijkmaker te maken. Op het uur werd het probleem voor de Engelse Lionesses nog wat groter, toen een bal achterin niet wegraakte en Daniëlle 'Daan' Van de Donk haar kans rook voor de verdubbeling.

Mark Sampson probeerde nog een en ander op het getouw te zetten, maar het lukte maar niet om Taylor echt in positie te brengen. Zij zal met vijf goals waarschijnlijk wel topschutter worden op dit toernooi, maar dat is een magere troost.

In de absolute slotfase zette Lieke Martens nog de kroon op het werk, al wordt dat doelpunt mogelijk achteraf nog aan Bright gegeven als een eigen doelpunt. Toch: 3-0, een knappe prestatie voor de Oranje Leeuwinnen. Zondag de finale tegen Denemarken, in de groepsfase leverde dat een winst op voor Oranje.