Oranje Leeuwinnen op zoek naar finaleplek tegen Lionesses

Engeland en Nederland stonden ook in 2009 al in de halve finales van het EK tegenover elkaar. Toen wonnen de Engelsen tegen de toenmalige debutanten met 2-1.

Het winnende doelpunt? Dat werd toen gescoord door ene Jill Scott, die deze keer geelgeschorst is voor de halve finales. Ook keepster Karen Bardsley is er door een beenbreuk niet bij in de strijd.

Beide teams hebben tot op heden hun vier wedstrijden op dit EK gewonnen. Het treffen tussen beide teams zou dan ook een finale avant la lettre kunnen worden genoemd.

Meer dan waarschijnlijk gaat het toeschouwersrecord voor een vrouwenmatch in Nederland - scherp gesteld tijdens de openingsmatch in Utrecht - verpulverd worden. Er kunnen 28.000 toeschouwers in de Grolsch Veste.