Dat is wat anders dan bij de mannen ... Oranje Leeuwinnen winnen EK in eigen land na zinderende finale

Meer dan 28.000 fans in de Grolsch Veste voor de finale van het EK, met daarin twee eerder verrassende namen. Zowel het thuisland als Denemarken - in de groepsfase beiden te sterk voor onze Belgian Red Flames - werden niet meteen getipt als topfavorieten voor de eindstrijd.

De 1-0 voor het thuisland in de groepsfase was enigszins vertekenend, want de Denen hadden tegen de Leeuwinnen een nette prestatie op de mat gebracht. Een finale? Dat is toch altijd nog iets anders. Er kroop zelfs wat stress in de Oranje gelederen.

Na vijf minuten kreeg het thuisland een penaltygoal om de oren van Nadim, na een fout van Van Es op Troelsgaard - de gesel van de Flames op 16 juli. Oranje reageerde echter meteen: Van de Sanden op wandel op rechts, goede voorzet en doelpunt Miedema.

Nederland ging in een kolkend Enschede verder op zijn elan en kwam via een geniale ingeving van Martens zelfs op voorsprong. Een even geniaal schot van die andere heldin van het EK - Pernille Harder - hingen de bordjes na 45 minuten in evenwicht.

Details zouden het verschil maken, zoveel was duidelijk. Groenen en Troelsgaard zagen schoten net naast belanden, Lykke Petersen haalde een gemaakt doelpunt van Miedema uit haar kooi. Maar een gewiekste vrije trap van Spitse? Daar had niemand verhaal tegen. Het bleek in een nagelbijter uiteindelijk voldoende voor de eindwinst. Miedema maakte er in het slot zelfs nog 4-2 van, het volksfeest kon losbarsten.