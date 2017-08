Niet lullen, maar brullen: geschiedenis erg dichtbij voor Oranje Leeuwinnen

Vooraf hadden ze het met de nodige branie aangekondigd dat ze eigenlijk hun EK vooral speelden om het te winnen. Na een 9 op 9 in de groepsfase tegen Denemarken, Noorwegen en de Belgian Red Flames gingen ze ook voorbij Zweden en Engeland naar de finale.

Tot morgen Nederland!!!!!!! 🔶 Een bericht gedeeld door Mandy van den Berg (@mandyvdberg4) op 5 Aug 2017 om 11:28 PDT

De Oranje Leeuwinnen blaken van gezondheid en zijn meer dan klaar voor hun finale in eigen land. Vivianne Miedema begint te scoren, Jackie Groenen is het beest in de balrecuperatie, terwijl Lieke Martens voor de mooiste acties zorgt.

Bovendien moeten de Denen ook nog eens enkele speelsters missen. Er waren er al een paar buiten strijd voor het toernooi, maar daar kwamen steeds meer onbeschikbaarheden bij. In de halve finale scheurde Line Jensen de kruisbanden van de knie.

De wedstrijd vat aan om 17 uur in Enschede in de Grolsch Veste en is - normaliter - zo goed als uitverkocht voor deze EK-finale.

Bijna 30.000 vooral Oranjefans moeten de Leeuwinnen naar de titel brullen. Want ze zijn nog steeds op jacht. Ook wij zijn ter plaatse en snuiven de hele dag de sfeer op, ook in de fanzone van Enschede.