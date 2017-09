Gent knokt zich naar een punt tegen Standard, Genk wint knap in Super League

Gent én Standard begonnen het seizoen goed met een overwinning en wilden daar 6 op 6 van te maken op speeldag twee in Oostakker.

Gelijkmaker in minuut 90

Marie Minnaert had de thuisploeg snel op voorsprong gezet, maar Standard ging erop en erover via Gelders en Wajnblum. Pas in het slot van de match kon de net ingevallen Mariam Tolobo een puntje redden voor de Buffalo's.

In de andere wedstrijd pakte Genk uit met een knappe overwinning tegen OH Leuven. Duijsters, Vanmechelen en Leynen zorgden voor een 3-0 einduitslag.