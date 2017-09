Anderlecht wint de topper van Gent met klinkende cijfers in Super League, OH Leuven stunt tegen Standard

In de topper tussen Anderlecht en Gent was het in Tubeke uitkijken naar wie de overwinning zou gaan pakken. Na een spektakelduel was het paars-wit dat de eindwinst pakte en zo met 9 op 9 vol aan de leiding staat.

Ella Van Kerkhoven scoorde twee keer voor Anderlecht, ook Onzia, Cuschieri en Wijnants troffen raak voor paars-wit.

OHL stunt

OH Leuven zorgde dan weer voor de eerste verrassing van het seizoen, door in eigen huis zijn eerste punten van het seizoen te pakken tegen Standard.

Net als vorig jaar verliezen de Rouchettes dus punten in de hel van OHL. Celien Guns scoorde op voorzet van Lore Asselberghs het enige doelpunt uit de match.