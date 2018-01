Kunnen de Flames Belgische eer in Europa hoog houden? Roemenië moet voor de bijl

In een groep met Italië en Portugal - beiden op het EK 2017 in Nederland aanwezig, zonder er enige echte indruk na te laten - is puntenverlies tegen Roemenië zeker in eigen huis absoluut uit den boze.

De Flames hebben geleerd uit het verleden, toen in wedstrijden van dit kaliber punten werden verloren die in de eindafrekening fataal konden blijken te zijn en willen dan ook gewoon de punten thuishouden.

Stugge tegenstander

Pas daarna wordt gedacht aan de score opdrijven. Een 12-0 zoals tegen Moldavië? Dat is onrealistisch, want de Roemenen waren bijna op het EK aanwezig.

"We mogen Roemenië zeker niet onderschatten, want het is een heel stugge tegenstander", weet bondscoach Ives Serneels. "Toch moeten we vol voor de drie punten durven gaan."