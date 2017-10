Belgian Red Flames gaan door op het elan en pakken nu ook de drie punten in Portugal

Na de krappe 3-2 zege tegen Roemenië was het aan de Belgian Red Flames om ook in en tegen Portugal een resultaat neer te zetten. Met 9 op 9 zouden ze op een perfecte wijze 2017 kunnen afsluiten én zo alles in handen houden richting WK 2019 in Frankrijk.

De echte topmatchen tegen Italië staan beiden in 2018 op de planning, nu al komaf maken met de andere concurrenten was alvast een belangrijk doel. En dus moest er in Penafiel eigenlijk gewoon gewonnen worden. Bondscoach Serneels stuurde niet bij na de match van vrijdag, Aline Zeler verving wel de zieke Nicky Van den Abbeele.

Kopbal De Caigny

De eerste helft baarde een muis. De Flames kwamen wel met een paar halve kansjes met Cayman en Wulalert - afgefloten voor erg nipt buitenspel - en veel strijd tegen een stevig Portugal, maar een doelpunt zat er niet in. Davinia Vanmechelen kwam slecht neer na een kopbal en werd afgevoerd met een enkelblessure, meteen het belangrijkste nieuws van die eerste 45 minuten.

De tweede helft kon dan weer niet beter beginnen: de eerste corner van Wullaert werd aan de eerste paal door De Caigny in doel gekopt. Daarna konden de Flames de tweede helft al bij al rustig uitspelen, de Portugezen werden eigenlijk nooit écht gevaarlijk. 9 op 9 voor de Belgen, opdracht volbracht en nu op naar 2018.