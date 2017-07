Ex-speelster Lierse trekt naar Melsele Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux Svelta Melsele wil in eerste nationale bij de vrouwen geen mal figuur slaan. Het deed daartoe al flink wat inkomende transfers, maar voegde er daar nu nog eentje aan toe. Evelien Stoffels komt namelijk de verdediging versterken bij Svelta Melsele in eerste nationale. Zij moet voor ervaring achterin zorgen. Melsele steeg vorig seizoen als kampioen van tweede naar eerste nationale en deed daartoe enkele transfers om zich te versterken voor een niveau hoger. Nu komt ook Stoffels er nog bij. Zij heeft flink wat ervaring: de 31-jarige verdedigster kwam in het verleden nog uit in de BeNe League bij Lierse.

