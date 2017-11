Jonge Flames poetsen achterstand weg tegen Noorwegen Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck De toekomst is aan de jeugd. En dus is de U16 momenteel bezig aan een stage in Tubeke om zich klaar te stomen voor die toekomst. Tegen Noorwegen werd een interessante oefenpot gespeeld. De Flames U16 houden van 29 oktober tot 3 november namelijk een stage in Tubeke, met inbegrip van een dubbele confrontatie met Noorwegen. De eerste wedstrijd leverde alvast een interessante strijd op, waardoor de Noren na de pauze op voorsprong kwamen. De Belgen lieten het niet aan hun hartje komen en bleven op zoek gaan naar een doelpunt. Dat kwam er pas in het absolute slot, toen Liesbeth Maes de 1-1 op aangeven van Jarne Teulings kon binnenwerken. Op vrijdag (13 uur) staat er een tweede oefenmatch op het programma op het nationaal oefencentrum.

