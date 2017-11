Jonge Flames doen het opnieuw prima tegen Noorwegen Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck De toekomst is aan de jeugd. En dus is de U16 momenteel bezig aan een stage in Tubeke om zich klaar te stomen voor die toekomst. Tegen Noorwegen werd een tweede interessante oefenpot gespeeld. De Flames U16 hielden van 29 oktober tot 3 november een stage in Tubeke, met inbegrip van een dubbele confrontatie met Noorwegen. Na de 1-1 in de eerste wedstrijd stond op vrijdagmiddag een tweede duel op het programma. Twee gewijzigde elftallen speelden, maar verder veel gelijklopende zaken. Bij de rust stond het 0-0, in de tweede helft kwamen de Noren op voorsprong - deze keer via een corner. Hannah Eurlings kon op aangeven van Jarne Teulings voor het tweede gelijkspel in een week zorgen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.