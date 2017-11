Red Flame scoort en geeft aan in Champions League Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews In de Champions League bij de vrouwen staan deze week de heenwedstrijden in de 1/8e finales op het programma. Daarbij ook enkele Belgian Red Flames die nog in actie komen. Mét het nodige succes alvast. In de vorige ronde werden Philtjens en Van Den Abbeele met Ajax uitgeschakeld door Brescia. Die Italiaanse tegenstander neemt het nu op tegen het Montpellier van Janice Cayman. #UWCL 30' Égalisation de @SBlackstenius sur un centre de @MarionTorrent dévié par @janicecayman 1-1 ! #BCFMHSC pic.twitter.com/StEVTCUAdA — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) November 8, 2017 Girelli bracht de Italianen tot twee keer toe op voorsprong, evenveel keer had Red Flame Cayman iets in petto om dat ongedaan te maken. Bij de 1-1 zorgde ze voor de verlenging van een voorzet, uiteindelijk scoorde Blackstenius. Bij de 2-2 scoorde ze zelf, via Sembrant pakte Montpellier een mooie uitgangspositie mee naar Frankrijk: 2-3. #UWCL 41' @janicecayman remet Montpellier a égalité, après avoir été mené au score 2-2 ! #BCFMHSC pic.twitter.com/CWVbgm1ssD — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) November 8, 2017

