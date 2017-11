Ives Serneels roept 39(!) namen op voor oefenkamp Red Flames Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Sevil Öktem De Belgian Red Flames staan met 9 op 9 in hun WK-kwalificatiegroep. In november komen ze samen voor een zesdaagse stage in Tubeke. De selectie is nu bekend. In de selectie van 25 Flames zitten zowat alle bekende namen. Ook Tine Schryvers en Jassina Blom zijn er opnieuw bij, terwijl ook Lore Vanschoenwinkel en Lola Wajnblum de selectie hebben gehaald - net als alle vaste Flames in het buitenland. Lorca Van De Putte revalideert nog verder. Als aanvulling op de grote kern is er ook een groep van 14 'high potentials' uitgenodigd voor de stage. Op die manier kan bondscoach Ives Serneels ook de aanstormende jeugd beter in de gaten houden. 📝 De selectie voor onze stage van november! 😉🔥⚽️

Een selectie 'high potentials' uit onze nationale jeugdploegen zal ook aanwezig zijn 💪 #BelRus #flametime pic.twitter.com/DW74Chc9NA — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) November 13, 2017 Het zal druk worden in november in Tubeke, zoveel is duidelijk. In totaal zijn 39 namen uitgenodigd voor het oefenkamp in het Nationaal Oefencentrum.

