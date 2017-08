"Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht", snollebollekes en douchepret met Oranje Leeuwinnen Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews De Oranje Leeuwinnen waren op jacht en hebben met het nodige Hollandse lef uiteindelijk de titel weten weg te kapen voor ieders neus. Dat leidde dan weer tot taferelen die iedereen zich nog lang zal heugen. Sarina Wiegman werd gedoopt onder de douche, er werden leuke liedjes gezongen en het was een grote pret voor de Oranje Leeuwinnen. Een titel én dito lach die ze niet meer van het gezicht zullen laten nemen. Knap wat Oranje in eigen land heeft weten te presteren. ⬅️ Naar links

Naar rechts ➡️#OnsEK pic.twitter.com/6YgKkwF8wK — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) August 6, 2017 Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht! pic.twitter.com/7ILChifp0m — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) August 6, 2017 Bondscoach Sarina Wiegman werd onder de douche gegooid 😂 #OnsEK pic.twitter.com/brxDad32AC — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) August 6, 2017

