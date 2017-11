Nederlandse vrouwen roeren zich voor hogere premies: "Wij werden kampioen, de mannen ..."

Zo heeft Vivianne Miedema zich deze week in The Guardian uitgelaten over meer verloning binnen het vrouwenvoetbal. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen wil graag wat meer krijgen dan op dit moment het geval is.

"Ik denk dat we wel hetzelfde zouden verdienen als de mannen", aldus de aanvalster. Om er fijntjes aan toe te voegen: "De Nederlandse mannen haalden het EK of het WK niet eens, wij werden Europees kampioen. Zij verdienen miljoenen per jaar, dan zou het eerlijk zijn als wij hetzelfde krijgen als hen."

Het moge duidelijk zijn: overal komt de discussie oplaaien. Noorwegen, Denemarken, Zweden, USA, ... De landen waar gevochten wordt voor meer loon zijn legio. Ook de Belgische premies zijn opgetrokken onlangs met oog op het WK 2019.