Who needs Neymar? Wij hebben Lieke (en Tessa, Ada, Jackie, Lotta, Eugenie, Ana-Maria, Nina, Pernille, ...)

Enkele Oranje-supporters hadden er niet beter op gevonden dan een spandoek te maken voor Lieke Martens. "Who needs Neymar, wij hebben Lieke." Met haar ongedwongen, gevoelsmatige speelstijl, de leuke dribbels én de neus voor doelpunten werd de toekomstige speelster van Barcelona al 'Neymartens' genoemd.

Martens werd getransfereerd naar de Spaanse topclub en gaat daar naar vrouwennormen enorm veel geld verdienen. Niet minder dan 200.000 euro ... per jaar. Voor Neymar moet dat een dagje of 2-3 werken zijn. Of hoe scheefgetrokken de verhoudingen écht zijn in het voetbal.

Dat de Braziliaan op zijn eerste persconferentie meteen spreekt over een erg belangrijke uitdaging en dat hij het jammer vindt dat mensen denken dat het enkel voor het geld is? Tenenkrullend. Ondertussen gaan de shirts van de wereldster aan 155 euro (zit er goud verwenen tussen het katoen?!) als zoete broodjes over de toonbank.

Voor geld danst de beer en voor een 'unieke speler als Neymar' mag het dus wat meer zijn. 222 miljoen euro als afkoopsom, 36 miljoen euro tekengeld en een slordige 300 miljoen euro om als ambassadeur op te treden op het WK in Qatar.

Ada Hegerberg - uitgeschakeld in de groepsfase - en Lena Lotzen - niet opgenomen in de Duitse selectie voor het EK 2017 in Nederland - kwamen in de fanzone van Breda langs voor de halve finale tussen Oostenrijk en Denemarken. Om fans te groeten en om familie en vrienden van de halvefinalisten succes te wensen.

🙌 @AdaStolsmo is in the Breda Fanzone ➕ has a message for the players prepping for semi-final action... 👏 #WEURO2017 #DENAUT pic.twitter.com/NpPhagqKOI — UEFA Women's EURO (@UEFAWomensEURO) August 3, 2017

Omdat ze hun sport écht willen promoten, niet voor de poen. Een uitdaging voor Neymar in 2022, liefst nadat Brazilië de aftocht al moest blazen, om het ook te doen in de fanzones in de zandbak - als er al iemand wil gaan kijken ...

Oranje Leeuwinnen knuffelen vooraf en na de match naar hartelust met tegenstanders die ze kennen van bij hun club. De 90 minuten die daartussen zitten, is het echter kei- en keihard. Zoals we eerder al zeiden: veel meer puurheid, passie en strijd, voor veel minder geld.

Is het vrouwenvoetbal commercieel minder interessant? Misschien moeten we stilaan net het omgekeerde gaan denken en het een kans geven binnen een ander, nieuw, commercieel model en waarbij voetbal de hoofdrol opnieuw krijgt.

Steeds meer mensen haken namelijk stilaan af voor het mannenvoetbal. Je moet stilaan ook gek zijn om er geld in te willen steken. 'Arme supporters' die steeds meer geld moeten betalen voor tickets, abonnementen of shirts van hun lievelingsspelers en er steeds minder voor terugkrijgen. Liefde, vriendschap of een klein beetje respect? Schaarser dan goud of een cheque van 222 miljoen euro in het moderne voetbal.

Doe dan maar vrouwenvoetbal. Met heel veel liefde voor de bal en hun sport, onderlinge vriendschap én onder de fans, die in elke fanzone opnieuw als 1 grote familie het EK opfleuren. En respect voor die fans. Bijna elke speelster sprak over misschien wel de beste fans van de wereld. En misschien loog er niemand.

Misschien loog Neymar ook niet en doet hij het overigens echt voor de 'uitdaging' en investeert hij bij wijze van geste (de helft van) zijn loon in het vrouwenvoetbal. Anders hebben 'we' hem misschien echt niet nodig en kunnen we onze aandacht beter schenken aan de Ada's, Tessa's, Lena's, Liekes, Jackie's en Pernilles van deze wereld.