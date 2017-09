Flames, maak ons trots! Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews De Belgian Red Flames zijn er klaar voor. Straks kunnen ze zich naar de eerste driepunter schieten van de nieuwe campagne. En het is echt wel van moeten tegen Moldavië. Italië en Portugal waren net als België op het EK aanwezig, maar sneuvelden in de groepsfase. Roemenië miste het EK op een haar na. Haalbare, maar pittige tegenstanders dus stuk voor stuk voor de Belgian Red Flames. Puntenverlies tegen Moldavië is dus helemaal uit den boze. Goed beginnen, liefst met een klinkende overwinning? Dat lijkt dan ook het devies op speeldag 1 van de nieuwe campagne. Op naar Frankrijk met de Flames! Er zijn nog tickets beschikbaar voor het treffen aan Den Dreef.

