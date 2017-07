IJsland kan ook van elf minuten extra tijd geen gebruik maken en moet vrezen voor uitschakeling

Fridriksdottir had haar land op de counter nochtans op voorsprong weten te brengen, maar tien minuten later was het via Dickenmann alweer alles te herdoen. Zo gingen we uiteindelijk rusten met 1-1, na een helft waarin de Zwitsers 70% balbezit hadden.

Na de koffie ging Zwitserland er via Bachmann meteen op en over. Die Nati plots helemaal in extase en teruggekomen van een achterstand. In een erg felle wedstrijd viel vooral de duelkracht aan beide kanten enorm op.

Na een botsing in de tweede helft moest Gaelle Thalman even worden onderzocht, maar de Zwitserse doelvrouw kon uiteindelijk wel verder. Daardoor kwamen er uitiendelijk niet minder dan elf(!) minuten extra tijd aan te pas, maar ook daarin konden de IJslanders de bakens niet verzetten.

Ze moeten nu hopen dat Frankrijk straks wint van Oostenrijk om nog een kansje te maken in het toernooi. De fans van hun kant lieten het wel opnieuw niet aan hun hart komen: zij gingen opnieuw met duizenden aan de slag met de Viking Clap.