Aline Zeler wil nog niet stoppen: "Veel te zot van voetbal" door Aernout Van Lindt vanuit Nederland

Foto: © photonews Aline Zeler kan als de Red Flames ver geraken op dit EK aan 100 caps raken. En anders kan ze op weg naar het WK 2019 die barrière als eerste Belgische ooit verbreken. Stoppen staat namelijk allerminst in haar woordenboek. "Neen, ik ga niet luisteren naar anderen, maar enkel naar mijzelf en naar mijn lichaam." Naar mijn lichaam luisteren, niet naar mijn familie "Zolang het enigszins gaat, zal ik blijven voetballen. Daarvoor ben ik veel te zot van voetbal. En zolang de bondscoach me bij de kern houdt en ik dit niveau aankan, zal ik blijven spelen." De 100 caps komen zo wel erg dichtbij. "Maar ik ga niet voor records, ik speel gewoon graag naast en met speelsters in een topcompetitie."

