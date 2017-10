Red Flames ongekend populair: nu al zoveel tickets de deur uit voor match tegen Roemenië

De Flames kunnen nu al rekenen op zowat 3500 supporters, want dat aantal tickets is nu al de deur uit. De late beslissers hebben nog twee dagen tijd om tickets te kopen.

In voorverkoop is dat aan 5 euro per ticket, aan het stadion zelf 8 euro. Geen geld voor een mogelijk interessant en leuk duel tegen Roemenië dus.

Supporters van België kopen hun tickets hier online

Supporters van Roemenië kopen hun tickets hier online

Jeugdactie

Er is nog een extra actie voor de jeugdploegen: "de gerechtigde correspondent van jouw club ontvangt een bericht via e-kickoff om tickets te kunnen bestellen aan 1 EUR per ticket voor de spelers/speelsters jonger dan 16 jaar. +16 jarigen betalen 5 EUR."

"De tickets kunnen enkel gebruikt worden voor leden aangesloten bij uw club en mogen onder geen beding worden doorgegeven of verkocht aan derden. De e-tickets worden nadien per e-mail verstuurd naar de gerechtigde correspondent."