Nieuwkomers doen het voor Standard Vrouwen



Foto: © Robert Absolonne De vrouwen van Standard hebben na het gelijkspel tegen een Duitse tegenstander nu een oefenwedstrijd gewonnen tegen PEC Zwolle. Met dank aan de nieuwkomers. Net als in de eerste oefenpartij kon Lola Wajnblum ook tegen PEC Zwolle een doelpunt scoren. En ook Noémie Gelders wist te scoren. Beide speelsters kwamen deze zomer over van Anderlecht en tonen dus meteen hun waarde, zij het in oefenwedstrijden. Door de twee doelpunten rond het uur werd het uiteindelijk 0-2 voor de Rouchettes, die zich stilaan aan het voorbereiden zijn op de voorrondes van de Champions League in Estland.

