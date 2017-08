Philtjens & co leggen druk meteen bij Standard Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De vrouwen van Standard hadden flink wat moeite om in Estland te raken voor de voorrondes van de Champions League, ondertussen heeft Ajax al wat extra druk op de ketel gezet wat betreft het doelsaldo. Ajax en Standard ontmoeten elkaar op 28 augustus op speeldag 3, voor beide ploegen is het belangrijk om op de eerste twee matchdagen niets te laten liggen tegen Parnu en Riga. En als het even kan ook flink wat doelpunten te maken. Ajax heeft tegen Riga alvast de trend goed ingezet met een 6-0 overwinning. Standard speelt om 19 uur tegen Parnu. Red Flame Davina Philtjens begon in de basis, Nicky Van Den Abbeele deed niet mee. Van Den Bighelaar en Van Dongen hadden er aan de rust 2-0 van gemaakt, na de pauze vielen naast een tweede van Van Dongen nog drie(!) owngoals. Spruntule verschalkte haar keepster zelfs twee keer, Lüse een keer.

