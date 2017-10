Dit zijn de toppers van speeldag 5 in de Super League bij de vrouwen Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Davy Rietbergen/Genk Ladies Ook dit seizoen zou de Super League wel eens een erg leuk seizoen kunnen worden. Elke maandag beschouwen wij na op de wedstrijden van het afgelopen weekend met de toppers van de speeldag. Genk doet aardig mee 10 op 15. Wie dat had weten te voorspellen voor Racing Genk na de eerste ronde van vijf speeldagen? Die had er vermoedelijk het nodige geld mee kunnen verdienen. Davinia Vanmechelen is wekelijks een troef voor de Limburgers, maar er zijn nog een aantal nieuwkomers die ervoor zorgen dat de mayonaise goed pakt. En dan moet Lien Mermans nog terugkomen. Anderlecht baas De titel lijkt dan weer toch een prooi te kunnen gaan worden voor Anderlecht. Elke week opnieuw komen ze steeds meer onder stoom. Als ze dat kunnen blijven volhouden richting play-offs? Dan is er weing aan te doen dit seizoen. Al dachten we dat ook vorig jaar. Nieuwkomers En dat toch allemaal met dank aan de nieuwkomers. Een aantal spelers waar we vorig seizoen nog niet of nauwelijks hadden van gehoord, die nu toch indruk maken. Cuschieri (Anderlecht) of Zagar (Genk) om twee witte merels te noemen, terwijl er verder nog heel wat verschoof tussen de teams. Bakermat van talent?

