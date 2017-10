Genk wint de topper van Anderlecht, Super League wordt opnieuw spannender Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Davy Rietbergen/Genk Ladies Het is weer spannend in de Super League. Met dank aan de KRC Genk Ladies, die Anderlecht hun eerste nederlaag van het seizoen wisten toe te dienen. En dat in een vurige wedstrijd. Sarah Wijnants was vandaag 18 jaar geworden en wilde dat maar wat graag vieren met een overwinning in Genk. Anderlecht zou dan nog meer loskomen in de stand van de concurrentie. Geen verjaardagscadeautje Genk van zijn kant kon de kloof met Anderlecht helemaal dichten mits winst. Toch was het uitgerekend Wijnants die de bezoekers op voorsprong wist te brengen. Maar daar stopte het niet, want na de koffie deed Genk er alles aan om tegen te prikken. En dat lukte ook. Merkelbach en Steyvers zorgden voor 2-1 winst. Beide teams hebben nu 13 op 18 in de stand.

