Standard kwijt zich van zijn taak tegen Heist in doelpuntenfestival Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Robert Absolonne In de Super League staat op vrijdagavond speeldag 6 op het programma. En dus krijgen we de 'terugmatchen' van het eerste deel van de reguliere competitie. Standard begon er aan tegen Heist. Standard had tegen Heist op de Académie Dreyfus eigenlijk maar een keuze: winnen. En dat zou het uiteindelijk ook vrij makkelijk gaan doen. Na twee minuten zorgde Gelders al voor de 1-0 voor de thuisploeg, vlak voor de rust deed Wanjblum de boeken al dicht. Knapen en Woltèche zorgden op het uur al voor een ruime 4-0 voorsprong, Heist kon nog een eerredder maken en kwam zelfs nog tot 4-2, maar Wajnblum zorgde met haar tweede van de avond voor duidelijkheid.

