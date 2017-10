Opnieuw een Red Flame aan het kanon in ons buitenlands overzicht (Duitsland, Zweden, Nederland & Frankrijk)

Wat een match! Limbombe dompelt Oostende in absolute slotfase kopje-onder... en pakt dom rood Anthony Limbombe heeft KV Oostende met verstomming geslagen. Hij knalde diep in blessuretijd met een gelukje de 2-3 nog tegen de touwen.

Meunier blijft maar scoren, concurrent Dani Alves reageert Wie schrik had dat Thomas Meunier niet aan spelen toe zou komen door de komst van Dani Alves naar PSG kan opgelucht ademhalen. En de Rode Duivel doet meer dan enkel de conc...

De fenomenale stats van Kevin De Bruyne: enkel Messi doet beter, in Engeland niemand Manchester City is niet tegen te houden. De ploeg wervelt door de Premier League. En dat allemaal in een regie van Kevin De Bruyne. In de 7-2 tegen Stoke City deelde hij we...

Uitgerekend Obbi Oularé helpt sterk Antwerp voorbij Essevee naar derde plaats Antwerp heeft in eigen huis geen kind gehad aan Zulte Waregem. Het won al bij al makkelijk met 3-0 en springt naar de derde plek in de stand. Essevee moet een 0 op 6 incass...

"Ontspannen" Antwerp maakte indruk: "Ze gaven ons een lesje in winnaarsmentaliteit" Antwerp won in eigen huis al bij al makkelijk en verdiend van Zulte Waregem: 3-0. Zeker de manier waarop mocht echt gezien worden. Een ontspannen Great Old versus een missc...

📸De Gent-fans zijn hun gevoel voor humor nog niet kwijt én krijgen zelfs vuurwerk Bij AA Gent hebben ze dan wel een nieuwe coach, hun gevoel voor humor zijn ze er alvast niet kwijt. Dat bleek voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren duidelijk.

Op dit uur mag het wat meer zijn: vriendin Antwerp-speler doet gooi naar opperwag-titel met inkijkje in haar leven Antwerp en Zulte Waregem sloten speeldag 10 in de Jupiler Pro League af. Waar we lange tijd dachten dat Essevee 'de battle of the wags' altijd zou winnen met Luna Stevens, ...

Gaat Martinez Nainggolan nog selecteren? De bondscoach krijgt de heikele vraag voorgelegd: "Niet om die reden" Roberto Martinez kreeg van VTM Stadion een aantal stellingen voorgelegd. De bondscoach antwoordde er in alle eerlijkheid op. De heikelste vraag was natuurlijk eentje over R...

Stopt Club Brugge de Oostendse opmars? KV Oostende boekte sinds Adnan Custovic overnam een mooie vier op zes op verplaatsing, maar nu wacht de echte test. In zijn eerste thuismatch neemt Custovic het met zijn Ku...