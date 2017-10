Deze Roemenen moeten het doen tegen Belgian Red Flames

Wat een match! Limbombe dompelt Oostende in absolute slotfase kopje-onder... en pakt dom rood Anthony Limbombe heeft KV Oostende met verstomming geslagen. Hij knalde diep in blessuretijd met een gelukje de 2-3 nog tegen de touwen.

Meunier blijft maar scoren, concurrent Dani Alves reageert Wie schrik had dat Thomas Meunier niet aan spelen toe zou komen door de komst van Dani Alves naar PSG kan opgelucht ademhalen. En de Rode Duivel doet meer dan enkel de conc...

De fenomenale stats van Kevin De Bruyne: enkel Messi doet beter, in Engeland niemand Manchester City is niet tegen te houden. De ploeg wervelt door de Premier League. En dat allemaal in een regie van Kevin De Bruyne. In de 7-2 tegen Stoke City deelde hij we...

Toch ook wat zorgen bij Club Brugge: basispion valt uit Club Brugge raast als een pletwals door de vaderlandse competitie. 27 op 30 en al negen punten voorsprong op wat de grootste uitdager moet worden, Anderlecht. Toch waren er...

Zorgen om twee jongens bij Gent: enkel sterkhouder geraakt en recordaankoop die niet van tribune komt Bij AA Gent was het niet allemaal goed nieuws na de zege tegen Waasland-Beveren. Yves Vanderhaeghe zag één van zijn basispionnen uitvallen. En wat is er in godsnaam aan de ...

Probleem als er iets met Lukaku gebeurt? "Argentinië kan Messi ook niet vervangen" Het is een kwestie van (een beetje) tijd vooraleer Romelu Lukaku topschutter aller tijden wordt van de Rode Duivels. In het verleden kreeg hij veel kritiek en lag hij in de...