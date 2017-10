Belgian Red Flames U19 overmeesteren Macedonië - met dank aan Gent Ladies Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Sevil Öktem De U19 zit momenteel in Oostenrijk voor de eerste kwalificatieronde op weg naar het EK 2018. De eerste wedstrijd liep alvast bijzonder goed af. De U19 opende zijn kwalificatieronde tegen Macedonië, op 20 oktober is er een match tegen Kroatië en op 23 oktober tegen gastland Oostenrijk in de eerste kwalificatieronde op weg naar het EK van 2018. 5 in het mandje Tegen Macedonië werd meteen knap uitgehaald. Maksuti had het Balkanland nochtans op 0-1 gebracht, maar daarna ging het snel. Van Belle en Vanderdonckt zorgden voor de voorsprong bij de rust, na de pauze dikten Van Belle, Minnaert en Toloba de score nog wat verder aan: 5-1. Opmerkelijk: alle vijf de doelpunten zijn van Gentse makelij.

