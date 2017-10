Winterstop krijgt uitstel in Super League Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Davy Rietbergen/Genk Ladies In de Super League zal de winterstop dit seizoen iets langer duren dan voorzien was. Alle wedstrijden van 12 en 13 januari zijn namelijk verplaatst. Normaal gezien werd er in het weekend van 12 en 13 januari al gevoetbald in de Super League, maar de teams hebben collectief beslist om die match uit te stellen. De wedstrijden zullen plaatsvinden op dinsdag 30 januari in de plaats. Op die manier kunnen alle teams zich iets langer klaarstomen in het winterreces.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.