Yellow Flames bieden aardig weerwerk tegen leider Bierbeek door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck De Yellow Flames zijn de toekomst van het vrouwenvoetbal in België. Maar alles winnen? Neen, dat is onmogelijk. Al spelen ze bijzonder goed mee vaak. De Yellow Flames moesten deze week twee keer aan de bak. Op donderdag wacht nog Overijse, op maandag trokken ze al naar Bierbeek. Dankzij Tess Lameir kwamen de Yellow Flames vroeg op voorsprong tegen de co-leider, maar na de pauze kwam Bierbeek opzetten. Bij een 1-1 tussenstand moest doelvrouw Faye Lammertijn geblesseerd naar de kant, waardoor veldspeelster Marith De Bondt in doel moest plaatsnemen. Zij slikte nog de 2-1.

