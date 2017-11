Super League: Anderlecht haalt verschroeiend uit in clasico, clash tussen Gent en Genk eindigt in scoreloos gelijkspel

Schoofs beschrijft fase die hem zijn eerste rode kaart ooit opleverde: "Het was terecht" Rob Schoofs zat in zak en as na de wedstrijd. Niet alleen voelde hij de rode kaart aan als hij zijn ploeg in de steek liet, ook zat hij in met de blessure van Dodi Lukebaki...

Morioka naar Anderlecht of Club Brugge? Drie redenen waarom de JPL-sensatie furore kan maken bij een Belgische topclub Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat Ryota Morioka op de radar is gekomen van Anderlecht en Club Brugge. Logisch, want de Japanner is uitgegroeid tot een ware attractie ...

Charleroi legt alle pijnpunten van KV Mechelen bloot, videoref grijpt perfect in KV Mechelen trok met goeie moed richting Charleroi, maar tijdens de match moet die moed hen toch in de schoenen gezakt zijn. Een verdedigende fout bracht hen op achterstand...

Guardiola vol lof over ploegmaat De Bruyne: "Hij doet me denken aan Eto'o" Manchester City is de fiere leider in de Premier League. De 'Citizens' koppelen aantrekkelijk voetbal aan dodelijke efficiëntie. Eén van de exponenten hiervan is Gabriel Je...

Een jaar na tragisch vliegtuigongeluk verwezenlijkt Braziliaanse club het onmogelijke Het is bijna een jaar geleden dat Brazilië opgeschrikt werd door het tragische nieuws dat bijna de voltallige ploeg van Chapecoense het leven heeft gelaten in een vliegtuig...

Wat een meevaller! Italië ging al uit van kwalificatie voor WK en dat blijkt uiteindelijk goed nieuws te zijn voor Denemarken Italië slaagde er afgelopen maandag niet in om zich te kwalificeren voor het WK van volgend jaar in Rusland. Ze konden thuis het verschil niet maken tegen Zweden. Daar gaat...

The Road to Russia: hoeveel kost het om België het WK te zien winnen? Op 1 december weten de Rode Duivels wat, wie, waar en wanneer voor het WK in Rusland. Duizenden Belgische fans willen onze ploeg dolgraag ter plaatse aanmoedigen en om het ...

Ronaldo op zijn 32ste nog altijd razend ambitieus: "Ik wil zeven kinderen en zeven gouden ballen" Cristiano Ronaldo beleeft niet zijn beste periode bij Real Madrid. Zijn doelpuntenproductie stokt en bijgevolg wordt hij overladen met kritiek. Toch blijft de Portugese sup...

BBC-analist mag bekendmaken tegen welke landen de Rode Duivels het moeten opnemen op weg naar de wereldtitel Heel de wereld kijkt reikhalzend uit naar de WK-loting op 1 december. Dan zullen we weten wie de Rode Duivels moeten verslaan op weg naar de wereldtitel. Ondertussen heeft ...