Genk B en OHL B maken indruk in tweede nationale vrouwen

Mannaert legt uit waarom Clement in de bezoekende dug-out zit en niet in die van Club Brugge De klepper op zondag tussen Club Brugge en Waasland-Beveren staat ook in het teken van de terugkeer van Philippe Clement naar Jan Breydel. Daar was hij de voorbije jaren be...

Club-fans willen tegen Waasland-Beveren in 28e minuut overleden supporter herdenken De Club-familie is een lid armer. Gilles Horemans, al veel jaren een trouwe abonnee en heel zijn leven supporter van blauw-zwart, stapte twee weken geleden uit het leven. Z...

Dankzij Clement werd onopvallende Anderlecht-spits Thelin weer een goalgetter: "Ik ben zelf met zijn naam gekomen" Isaac Kiese Thelin scoorde in 18 competitieoptredens voor Anderlecht slechts 1 keer. In negen wedstrijden voor Waasland-Beveren, vond de Zweedse international al 8 keer d...

Beerschot-Wilrijk pakt 0 op 6 in tweede periode na nederlaag tegen OH Leuven in beklijvende pot voetbal OH Leuven heeft zijn eerste driepunter van de tweede periode in 1B beet. Het won op bezoek bij Beerschot-Wilrijk na een beklijvende en interessante pot voetbal met 1-2. Voo...

🎥 Pakkend eerbetoon in de Kuip voor overleden zoontje (6) van Feyenoord-doelman Voor Feyenoord-VVV Venlo werd op voorhand een hartverwarmende actie gepland. In de twaalfde minuut zou het hele stadion lichtjes doen branden voor doelman Brad Jones en het...

Schatrijke Rus reageert op overnameplannen Anderlecht: "Verschillende aanbiedingen, waaronder RSCA" Dit weekend kwamen de eerste geruchten over een mogelijke overname van Anderlecht. Eén van de kandidaten is de Russische miljardair Alisher Umanov. Die heeft nu via een pr-...

Hanni haalt zijn gram na bankzittersstatuut: "Ik wil alle matchen spelen" Nicolae Stanciu kreeg zaterdag de voorkeur op Sofiane Hanni. De Algerijn wikte en woog zijn woorden achteraf, maar zijn gezichtsuitdrukking zei genoeg. Al zal Hein Vanhaeze...

Mechelen-spelers vonden dat er meer in zat: "Maar de zoveelste klotegoal..." KV Mechelen kan in het slechtste geval na de speeldag opnieuw laatste staan. De ontgoocheling bij de spelers was bijzonder groot na een verlies tegen de nummer 2 in de stan...